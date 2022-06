Blick auf das Kreuz des Südens

Die trockene australische Landschaft und die Nähe zum Äquator bieten optimale Bedingungen für Weltraumstarts. In den kommenden Wochen sind noch zwei weitere vom Arnhem Space Centre aus geplant. Dabei soll Alpha Centauri beobachtet werden, der Stern, der nach der Sonne der Erde am nächsten liegt. Alpha Centauri liegt am Sternenhimmel nah dem Sternbild Kreuz des Südens. Diese Konstellation ist nur am Südhimmel zu sehen.

Die Nasa ist der erste Kunde von Equatorial Launch Australia. Australiens Premierminister Anthony Albanese hatte das Projekt als Beginn einer neuen Ära für die Raumfahrtindustrie des Landes gefeiert.