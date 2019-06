US-Piloten haben vom Flugzeugbauer Boeing eine bessere Vorbereitung auf künftige Flüge mit Maschinen des Typs 737 Max gefordert. Die von dem Unternehmen angebotenen Computerschulungen zu Modifizierungen an dem Flugzeugtyp seien nicht ausreichend, sagte der Chef der Pilotengewerkschaft Allied Pilots Association, Daniel Carey, bei einer Anhörung vor dem Luftfahrt-Unterausschuss des Repräsentantenhauses.

Die Änderungen, die Boeing nach Abstürzen in Äthiopien und Indonesien am System der Maschinen vorgenommen habe, seien zwar begrüßenswert. Allerdings seien die Piloten "besorgt", ob das neue Trainingsprotokoll sowie die Materialien und Methoden für die Fortbildungen genügten, damit sie die Maschinen anschließend "in völliger Sicherheit" steuern können.

Der frühere Pilot Chesley "Sully" Sullenberger forderte Boeing deshalb auf, Übungen in Flugsimulatoren anzubieten. Die Piloten müssten verinnerlichen, was bei Flügen falsch laufen könne und wie sie darauf zu reagieren haben. Sullenberger hatte am 15. Januar 2009 eine mit 155 Passagieren besetzte Maschine des Typs Airbus 320 nach dem Ausfall beider Triebwerke spektakulär auf dem Hudson River in New York notgelandet. Der Fall, bei dem alle Menschen an Bord überlebten, hatte den Piloten weltberühmt gemacht.

"Ich gehöre zu der relativ kleinen Gruppe von Menschen, die eine solche Krise durchgemacht haben und ich lebe, um meine Erfahrungen weiterzugeben", sagte Sullenberger nun vor dem Kongressausschuss (seine komplette Aussagen können Sie hier nachlesen). "Ich kann Ihnen aus erster Hand sagen, dass der Schreckfaktor echt ist und riesig."

Sullenberger hat die Unglücke mit Maschinen der 737 Max jüngst in einem Simulator nacherlebt. Es sei schnell der Punkt erreicht, an dem effektives Handeln nur noch eingeschränkt möglich sei, sagte er nun. "Innerhalb von Sekunden haben diese Crews um ihr Leben und den Kampf ihres Lebens gekämpft."

Capt. Chesley "Sully" Sullenberger told a House aviation panel that the two recent air disasters involving the Boeing 737 Max "should never have happened." https://t.co/jMVbUlolfq pic.twitter.com/7TZkyB21UB — ABC News (@ABC) 20. Juni 2019

Beim Absturz einer 737 Max in Äthiopien waren alle 157 Insassen ums Leben gekommen. Bei einem weiteren Unglück in Indonesien waren 189 Menschen gestorben. In der Folge wurde im März ein weltweites Flugverbot für die Boeing 737 Max verhängt, das bis auf Weiteres gilt.

Als Ursache der Abstürze wird ein Problem bei dem neuartigen Stabilisierungssystem MCAS vermutet. Boeing hat deswegen ein Softwareupdate vorgenommen.