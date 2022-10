Das alles kostet erhebliche Mengen Strom. Die Anlage am Großforschungszentrum Cern, mit der es 2012 etwa gelungen ist das auch als »Gottesteilchen« bekannte Higgs-Boson erstmals nachzuweisen, produziert schon in normalen Jahren eine erhebliche Stromrechnung. Nun verschärft die Energiekrise die Lage. Beschleunigeranlagen weltweit sind betroffen, so etwa auch das Deutsche Elektronen-Synchrotron (Desy) in Hamburg.