Cern Teilchenbeschleuniger nach jahrelanger Aufrüstung wieder hochgefahren

Rund drei Jahre wurde am Cern, der Europäischen Organisation für Kernforschung, getüftelt, gewartet und optimiert. Nun ist es so weit: Die größte Forschungsmaschine der Welt hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Der Teilchenbeschleuniger wurde hochgefahren.

Der sogenannte »Large Hadron Collider« ermöglicht es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Cern in der Nähe von Genf, Protonen fast mit Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen zu lassen. Dafür schicken sie die Teilchen durch einen 27 Kilometer langen Ringtunnel. Bei Kollisionen der Teilchen können die Fachleute dann nach Spuren neu entstandener Teilchen suchen. An diesem Freitag wurden nach Angaben des Cern zwei Strahlenbündel in gegenläufiger Richtung durch den Tunnel gesendet.

»Wie bei einem Raketenstart« Vorbereitungen für den Neustart liefen seit mehreren Wochen, rund um die Uhr. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte der deutsche Cern-Forschungsdirektor Joachim Mnich, es sei »wie bei einem Raketenstart«. Noch Minuten vor dem Start könne er abgebrochen werden müssen, weil ein Problem auftaucht.

Bild vergrößern Der Tunnel des unterirdischen Teilchenbeschleunigers ist 27 Kilometer lang Foto: Johannes Simon / Getty Images

Doch am Cern ging alles glatt. Der Protonenstrahl wurde millimetergenau ausgerichtet und schließlich per Knopfdruck gestartet.

Der Betrieb des Teilchenbeschleunigers, der sich in einer Tiefe von 100 Metern unter der Erde befindet, war im Dezember 2018 eingestellt worden – zum zweiten Mal seit der ersten Inbetriebnahme 2008. Während dieser zweiten langen Pause wurden Wartungsarbeiten durchgeführt, aber auch Verbesserungen, um den Teilchenbeschleuniger und die angeschlossenen Detektoren noch leistungsfähiger zu machen. Nun hoffen die Expertinnen und Experten am Cern, dass die aufgerüstete Maschine bis zu zehnmal so viel Daten sammeln kann wie bisher. Eine Reise in die Zeit der Entstehung des Universums Bis der Teilchenbeschleuniger wieder voll in Betrieb ist, werde es noch dauern, sagte Rhodri Jones, der Leiter der Abteilung für Strahleninstrumente am Cern. Protonenkollisionen mit höherer Intensität und Energie sollten in einigen Monaten wieder möglich sein. Die Experimente, die dann wieder möglich sind, sollen Erkenntnisse über die grundlegenden Gesetze des Universums preisgeben. Denn mit dem Teilchenbeschleuniger lässt sich die Zeit der Entstehung des Universums vor rund 14 Milliarden Jahren simulieren. Darum wird er auch »Weltmaschine« genannt.

Forscherinnen und Forscher beobachten bei den Kollisionen der Teilchen die Zerfallsprozesse und gewinnen Erkenntnisse über die kleinsten Bestandteile der Materie, die Elementarteilchen. 2012 war auf diese Weise zum ersten Mal das Higgs-Boson nachgewiesen worden, das sogenannte »Gottesteilchen«. Theoretisch beschrieben worden war das Teilchen bereits 40 Jahre zuvor, doch erst am Cern gelang der Beweis seiner Existenz. Das Higgs-Boson trägt dazu bei, dass Elementarteilchen eine Masse haben.

Nach der Aufrüstung soll das Higgs-Teilchen nun in all seinen Einzelheiten untersucht werden. Auch könnten neue Arten von Teilchen entdeckt werden, zum Beispiel supersymmetrische Teilchen, die zwar in der Theorie vorkommen, bislang aber nicht nachgewiesen wurden. Durch den technischen Ausbau sind nun auch mehr Kollisionen möglich als je zuvor – rund 1.000.000.000.000.000 im Jahr, also eine Billiarde, wie der Forschungsdirektor Mnich erklärte. Allerdings bringe nur etwa eine von 100.000 Kollisionen überhaupt Prozesse zum Vorschein, die eine nähere Analyse lohnen. Die Daten werden innerhalb von Millisekunden gespeichert, die Auswertung kann Jahre dauern.