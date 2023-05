Die Fachleute liefern eine Erklärung, warum die Blasen in verschiedenen Getränken unterschiedlich aufsteigen: lang anhaltend in einer schnellen, geraden Linie im Champagner; schnell seitlich durcheinander wirbelnd in Mineralwasser; je nach Biersorte mal so, mal so. »Auf diese Art von Forschung habe ich jahrelang hingearbeitet«, erklärte Hauptautor Roberto Zenit von der Brown University.