Cobra im Späheinsatz in der Alb-Kaserne in Baden-Württemberg

Doch tatsächlich hat schon zu Beginn des Krieges die ukrainische Artillerie entscheidende Beiträge geleistet. Ein hochrangiger Berater des Kommandeurs der ukrainischen Streitkräfte drückte es in einem Spezialbericht des Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (Rusi) in London so aus: »Die Panzerabwehrwaffen haben die Russen verlangsamt. Aber was sie getötet hat, war unsere Artillerie.«