wir trinken Wein beim Skypen mit Freunden, Großmütter lesen Enkeln über Facetime Märchen vor, Mathelehrer erläutern Geometrie am ins Jugendzimmer übertragenen Tafelbild, Unternehmen konferieren per Videocall: So geht soziale und professionelle Nähe in Zeiten der Pandemie. Doch ersetzen Videomeetings wirklich den persönlichen Kontakt, wenigstens besser als Telefonieren oder Nachrichtenschreiben? Die Antwort lautet: Nein – das ist die eindeutige Botschaft zweier soeben erschienener wissenschaftlicher Studien.