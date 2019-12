In unserem Erbgut ist gespeichert, wie wir aussehen und wie unser Körper funktioniert. Das unterscheidet uns von Gegenständen - noch. Forscher arbeiten daran, auch Dinge mit DNA auszustatten. Im 3D-Drucker haben sie nun einen Plastikhasen produziert, der seine eigene Bauanleitung in Form von DNA enthält.

Die Technik ermögliche es, Objekte auch nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten wiederherzustellen, auch wenn die Originalbauanleitung längst nicht mehr existiere, erklärt Robert Grass von der ETH Zürich. Der Hase diene dabei lediglich als Beispiel. Grundsätzlich lasse sich die Technik in einer Vielzahl von Materialien nutzen, sogar in Flüssigkeiten, berichten die Forscher im Fachblatt "Nature Biotechnology".

Die Idee, Daten in Erbgut zu speichern, ist nicht neu. Forscher ordnen dazu Abfolgen von Nullen und Einsen eindeutigen Sequenzen von DNA-Basen zu. So lassen sich die Informationen wie auf einer Festplatte speichern. Der Vorteil: Sie brauchen viel weniger Platz und werden nicht so leicht beschädigt. 2017 haben Forscher 215.000 Terabyte Daten in nur einem Gramm DNA untergebracht.

Informationen blieben über fünf Hasengenerationen erhalten

Das Problem: Bislang ließen sich die DNA-Datenspeicher nicht ohne Weiteres in fremdes Material einbauen. Die Forscher entwickelten dazu nun ein Trägermaterial aus winzigen Glaskügelchen, in das sich die Moleküle einbetten lassen. Diese Nanoelemente integrierten sie schließlich in den Kunststoff, aus dem sie den Hasen herstellten.

"So wie richtige Hasen tragen auch unsere Häschen ihren Bauplan in Form von DNA in sich", erklärt Grass. Die Informationen ließen sich so über mehrere Generationen erhalten. So schnitten die Forscher dem Hasen ein Stück Ohr ab und lasen mithilfe einer Sequenziermaschine die in der DNA gespeicherte, 45 Kilobyte große Druckanleitung aus.

Mithilfe eines 3D-Druckers produzierten sie einen zweiten Hasen. Den Schritt widerholten sie insgesamt fünfmal. Später speicherten sie außerdem einen 1,4 Megabyte großen Kurzfilm in DNA und integrierten diesen - wieder in Form von Nanokügelchen - in Brillengläser.

"Alle anderen bekannten Speicherformen haben eine unveränderliche Geometrie: Eine Festplatte muss wie eine Festplatte aussehen, eine CD wie eine CD. Man kann die Form nicht verändern, ohne Informationen zu verlieren", sagte der israelische Computerwissenschaftler Yaniv Erlich, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. DNA sei die einzige Datenspeicherform, die auch flüssig funktioniere. Somit könne sie in Objekte jeglicher Form integriert werden. Rein theoretisch könnten Datenpakete in einem Trägermedium so auch in menschlichem Gewebe gespeichert werden. Ähnlich wie ein Chip unter der Haut, ließen sich damit Informationen im Körper transportieren.

Die Forscher glauben, dass ihre Technik genutzt werden könnte, um geheime Informationen durch Flughafenkontrollen zu transportieren. Auch könnten eines Tages Baumaterialien mit der Technik gekennzeichnet werden, um Jahre später noch ermitteln zu können, von welchem Hersteller sie stammen. Auch Informationen zu Medikamenten könnten in den Pillen selbst gespeichert werden.

Noch ist die Technik allerdings zu teuer und zu umständlich, um sie im Alltag zu nutzen. Der DNA-Speicher für den Hasen kostete die Forscher umgerechnet gut 1800 Euro. Der größte Teil entfiel dabei auf die Produktion der passenden DNA-Moleküle. Zudem lässt sich der Speicher nur mit recht teuren Maschinen auslesen.