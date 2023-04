Elektrotechnik Forscher bauen Transistor aus Holz

In einem chemischen Bad entfernten die Forscher zunächst einen Teil des Holzbestandteils Lignin, um das Holz poröser zu machen. Ligninmoleküle bilden üblicherweise zu einem Teil die pflanzliche Zellwand des Gewächses. In die kleinen Gefäße des Holzes ließen sie dann einen speziellen leitfähigen Kombikunststoff laufen, der sich an den Gefäßwänden anlagerte.

»Aktive elektronische Funktionalität in Holz«

Der sogenannte Feldeffekt-Transistor besteht aus drei kleinen Leisten aus leitfähigem Balsaholz: Zwei breitere als Steuerelektroden sowie eine schmalere als Kanal zwischen Stromquelle und -abfluss. Die Hohlräume im Kanal befüllten die Forscher mit einem Gel-Elektrolyt, in dem sich Elektronen und Ionen bewegen können. Die Leisten lagen im 90-Grad-Winkel aufeinander und waren durch ein dünnes Zellulosetuch voneinander getrennt. Mit einem Steuerstrom bei einer Spannung von 2,5 Volt konnte der Stromfluss zwischen Quelle und Abfluss unterbrochen werden, sodass der Transistor seinen Zweck erfüllte.