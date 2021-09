»Klimabericht«-Podcast Löst Erdgas unser Kohle-Problem?

In Erdgas wird derzeit kräftig investiert. Neue Kraftwerke oder Pipelines wie Nord Stream 2 kosten Milliarden. Dabei will Deutschland schon bald klimaneutral sein. Lohnen sich Investitionen in fossile Energien also überhaupt noch, das fragen wir uns in dieser Folge »Klimabericht«.