An effizienten Solarzellen wird am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme seit zwei Jahren geforscht. Ziel des Projekts ist es, eine Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von 50 Prozent herzustellen. Der Wirkungsgrad entscheidet über die Menge an Energie, die von einer Fläche »geerntet« und in Strom umgewandelt werden kann. Damit bestimmt er auch maßgeblich über die Kosten, den Ressourcenverbrauch und damit über die Nachhaltigkeit der Energieerzeugung.