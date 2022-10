Berlin hat Kiew Flugabwehrwaffe geliefert Wie Iris-T die Luftverteidigung der Ukraine unterstützen kann

Deutschland hat das Flugabwehrsystem Iris-T am Dienstag an die Ukraine übergeben. Und mehrere westliche Staaten haben noch mehr Hilfe bei der Luftverteidigung angekündigt. Was können die Waffen leisten?