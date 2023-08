Flugbereitschaft der Bundeswehr Ist die Pannenserie der Regierungsjets normal?

Die Luftwaffe scheitert an Aufgaben, die selbst kommerzielle Fluggesellschaften meistern, so scheint es. Warum ist es so schwer, die Regierungsjets in Schuss zu halten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.