Für 21.20 Uhr sieht die heutige Tagesordnung des Deutschen Bundestags als Punkt 18 vor: »Änderung des Atomgesetzes«. Es geht um eine Laufzeitverlängerung der letzten drei AKW in Deutschland.

Es ist ein Tagesordnungspunkt, wie er vor einigen Monaten noch undenkbar schien. Doch der Ukrainekrieg und die daraus resultierenden hohen Gaspreise haben ein Comeback der Atomkraft wieder vorstellbar gemacht. Eingebracht wurde der Tagesordnungspunkt von der Union. Innerhalb der Koalition gibt es keine Einigkeit: SPD und Grüne sind dagegen, die FDP dafür.

Hören Sie in dieser Folge SPIEGEL Daily, was für und was gegen eine Laufzeitverlängerung spricht, welche Rolle Atomkraft mittel- und langfristig spielen könnte und wie die Anti-AKW-Bewegung mit dem überraschenden Revival umgeht.

