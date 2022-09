Gefahr im All Deutschland will auf Tests mit Anti-Satelliten-Raketen verzichten

Neben Russland haben aber auch die USA, China und Indien schon ähnliche Tests durchgeführt. Deutschland hat zwar nie derartige Tests unternommen, will dies aber laut der aktuellen Vereinbarung, die in Genf auf den Weg gebracht wurde, auch in Zukunft nicht tun. Ein deutscher Vertreter erklärte im Rahmen der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zu verantwortlichem Verhalten im Weltraum: »Deutschland verpflichtet sich, keine destruktiven Tests bodengebundener Anti-Satelliten-Raketen durchzuführen.«

Raumfahrt in Gefahr

Je nach Höhe der Umlaufbahn können Trümmerteile Jahrzehnte oder Jahrhunderte im erdnahen Orbit bleiben – erst dann verglühen die Teilchen in der Atmosphäre. Für andere Satelliten, vor allem aber für bemannte Raumfahrtprogramme und Raumstationen können schon kleinste Teilchen problematisch werden.