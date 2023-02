Als 1815 der Tambora ausbrach, konnte kaum jemand daran etwas Gutes erkennen. Der Vulkan in Indonesien spie Asche und Geröll in die Luft, mehr als 70.000 Menschen starben. Es war die größte Vulkaneruption seit Tausenden von Jahren. Die Folgen des Ausbruchs beschäftigten die Welt damals noch länger, denn im Folgejahr zeigten sich die klimatischen Auswirkungen der Katastrophe in einem globalen Maßstab: Die Asche verdunkelte die Atmosphäre, das Sonnenlicht drang nur getrübt auf den Erdboden – 1816 ging als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein.