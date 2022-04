Nun also der Gepard. Wochenlang wurde über eine mögliche Lieferung deutscher Panzer wie Leopard oder zuletzt vor allem Marder an die Ukraine gestritten. Nun überraschte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ( SPD ) zum Treffen ihrer Nato -Kollegen auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein mit einem anderen Angebot : Die Bundesregierung bewillige den Export gebrauchter Flugabwehrpanzer des Typs »Gepard«.

Es ist ein Modell aus der Hochzeit des Kalten Kriegs. Gedacht sind die Geparden, um in zweiter Reihe hinter Kampf- und Schützenpanzern zu fahren und sie mit Flugabwehrkanonen (kurz Flak) gegen Beschuss aus der Luft zu decken. Je zwei Maschinenkanonen für 35-Millimeter-Geschosse sind auf jedem dieser Kettenfahrzeuge angebracht, die auf der Wanne des Kampfpanzers Leopard 1 aufbauen. Vor allem gegen Tiefflieger und gepanzerte Kampfhubschrauber sowjetischer Bauart sollte sich der Gepard richten, kann aber auch Bodenziele angreifen. Das System kann in bis zu sechs Kilometer Entfernung Ziele treffen.

Benannt ist die Waffe nach dem schnellsten Landtier der Erde, kann mit dessen Tempo aber nicht ganz mithalten: Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) gibt die Höchstgeschwindigkeit mit 65 Kilometer pro Stunde an, während ein echter Gepard schätzungsweise bis zu 128 Kilometer pro Stunde rennen kann. Der muss aber auch nicht bei jedem Wetter und in schwierigem Gelände 47,5 Tonnen Gewicht bewegen.

Ein Großteil der in den Siebzigerjahren zum Stückpreis von damals sieben Millionen D-Mark angeschafften Panzer dürfte noch in deutschen Beständen lagern. In den Neunzigerjahren wurden 43 Geparden dem damaligen Nato-Beitrittskandidaten Rumänien geschenkt, heute die einzige Nato-Armee mit dem System im Einsatz. In der rot-grünen Koalition blockierte Außenminister Joschka Fischer (Grüne) die Weitergabe der Waffen an Staaten wie Nigeria oder Ägypten, die nicht zu Nato oder EU gehören. Später wurden aber doch noch 37 Geparden an Brasilien verkauft, 2020 bewilligte die Große Koalition den Export von 15 Exemplaren nach Katar. Die niederländischen Geparden gingen vor allem nach Jordanien.