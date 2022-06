Horror und Akzeptanz liegen dicht beieinander

»Wir haben einen funktionierenden Roboterfinger geschaffen, der sich genauso artikuliert wie ein menschlicher Finger und dessen künstliche Haut sich selbst heilen kann«, sagte einer der Erfinder, Shoji Takeuchi, in einer Mitteilung der Universität Tokio. »Unser Hautmodell ist eine komplexe dreidimensionale Matrix, die erstmals eine vollständigere Abdeckung des Untergrundes ermöglicht und auch viel stärker mit dieser verankert ist.«

Takeuchi gilt als einer der Pioniere dieser Forschungsrichtung, die sich auf Robotik und Bioengineering spezialisiert hat. Er entwickelt unter anderem auch künstliche Muskeln, synthetische Geruchsrezeptoren oder im Labor gezüchtetes Fleisch. Sein Forscherteam will mit der Erfindung Robotern ein menschliches Aussehen geben, um die Akzeptanz zu steigern. Humanoide Roboter sollen irgendwann in der Pflege aber auch in der Dienstleistungsbranche zum Einsatz kommen.