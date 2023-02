Es ist voll am Himmel über Deutschland. Rund 2,6 Millionen Flüge nach Instrumentenflugregeln haben die deutschen Fluglotsen im vergangenen Jahr betreut. Vor der Coronapandemie lag diese Zahl zwischenzeitlich sogar bei rund 3,3 Millionen. Störungen in diesem eng beflogenen Luftraum könnten dramatische Folgen haben. Das war – selbst bei deutlich weniger Verkehr in den betroffenen Bereichen – auch die Begründung, warum die USA und Kanada zuletzt mehrere unbekannte Flugobjekte von Militärjets abschießen ließen.