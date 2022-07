Neuer Ansatz in der Kernfusion Kommt die Lösung der Energieprobleme aus Bayern?

Das Start-up Marvel Fusion und die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität kooperieren künftig bei der Erforschung der Kernfusion. Einer der stärksten Laser der Welt auf dem Universitätscampus in Garching bei München soll die Grundlagen überprüfen, auf denen Marvel neuartige Fusionskraftwerke bauen will. Das gaben Universität und Unternehmen am Donnerstag bekannt. Marvel, das in München ansässig ist, will dafür mehrere Millionen Euro investieren.