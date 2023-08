Das hat sich geändert, zumindest in einem Test von unbemannten Fluggeräten. An der Universität Zürich in der Schweiz ist ein KI-System entwickelt worden, das Drohnen schneller ins Ziel steuert als menschliche Champions. Die KI-Drohne namens »Swift« siegte in 15 von 25 Rennen gegen drei der weltbesten Piloten von Renndrohnen bei Geschwindigkeiten von teilweise mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Die Studie einer Forschergruppe um Robotiker Davide Scaramuzza ist in der Fachzeitschrift »Nature« erschienen .