Im Jahr 2025 kostet eine Hitzewelle in Indien 20 Millionen Menschen das Leben: Was Kim Stanley Robinson in seinem Roman beschreibt, klingt wie eine bittere Prognose, nicht nach Science-Fiction. Robinson gehört zur wachsenden Zahl von Autorinnen und Autoren, die in fiktionalen Stoffen die Klimakrise verarbeiten.

Wie sie das machen, warum nicht jedes Buch mit einer wichtigen Botschaft auch ein gutes Buch ist, und ob die Wissenschaftskommunikation daraus etwas vom Geschichtenerzählen lernen kann, erfahren Sie im Klimabericht.