Deutschland will klimaneutral werden. Spätestens im Jahr 2045 müssen alle klimaschädlichen Emissionen rechnerisch auf null reduziert sein, so steht es im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Ein klares Ziel – und ein waghalsiges Versprechen. Denn die grüne Transformation ist eine gewaltige Herausforderung für Politik, Behörden und die Industrie.

Das hat auch etwas mit dem föderalen Aufbau in Deutschland zu tun. Zwar gibt es die Klimaziele des Bundes, bei deren Umsetzung sind aber auch die Bundesländer und Kommunen beteiligt. Bisher gibt es keine Verpflichtungen oder Sanktionen, und so verfolgt jedes Bundesland eine eigene Klimaagenda – oft fehlt es an Konzepten und sinnvollen Planungen. Und man verstrickt sich zudem in bürokratischen Formalitäten.