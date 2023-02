Künstliche Intelligenz ChatGPT meistert Fragen eines US-Medizinexamens

Zuvor hatte sich der Textroboter ChatGPT bereits in anderen Hochschulfächern behauptet, auch wenn er in den Examina keine Bestnoten erreichte. So hat das KI-Chatbot-Tool nach Angaben von Professoren der Universität von Minnesota in vier Kursen und an der Wharton School of Business der Universität von Pennsylvania in einem weiteren Kurs die Jura-Prüfungen bestanden.