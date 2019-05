Spiel im Team Künstliche Intelligenz schlägt Mensch bei "Quake III Arena"

Maschinen werden immer schlauer. Bereits vor Jahren haben künstliche Intelligenzen die besten menschlichen Spieler in Schach und im Strategiespiel Go geschlagen. Nun schneiden sie auch bei einem Spiel mit mehreren Teammitgliedern besser ab als der Mensch.

Die Forscher um Max Jaderberg vom Londoner Unternehmen DeepMind ließen ihre künstliche Intelligenz (KI) immer wieder das Multiplayer-Computerspiel "Quake III Arena" spielen. Im Modus "Capture the flag" ("Erobere die Flagge") müssen sich zwei Teams die Flagge des jeweiligen Gegners schnappen und in die eigene Basis bringen. Die Spieler können ihre Gegner durch Laserschüsse für eine Zeit außer Gefecht setzen und auf diese Weise in ihre Basis zurückbefördern.

Die Räume und Gänge, in denen sich die Teams bewegen, werden nach dem Zufallsprinzip generiert und symmetrisch angelegt. Das soll für beide Teams die gleichen Grundvoraussetzungen schaffen. Die Spieler bewegen sich in Ich-Perspektive durch das virtuelle Gelände. Sie müssen mit ihren Gruppenmitgliedern zusammenarbeiten, um ihre Gegner aufzuhalten.

MEHR ZUM THEMA Künstliche Intelligenz AlphaZero In vier Stunden zum Schachweltmeister

Extrem kurze Reaktionszeit

Die Forscher ließen die künstliche Intelligenz viele Male gegen computergenerierte Gegner und Menschen antreten. Auf diese Weise sollten sie lernen, wie das Spiel funktioniert. Die KI wurde von Spiel zu Spiel besser, berichten die Forscher im Fachmagazin "Science":

Nach gut 45.000 Spielen schlug die KI durchschnittlich gute menschliche Spieler.

Nach rund 200.000 Spielen waren die KI-Agenten im Schnitt besser als die besten Menschen.

Nach rund 450.000 Spielen siegte die künstliche Intelligenz deutlich: Wenn zwei menschliche Spieler gegen zwei KI-Agenten antraten, eroberte die KI durchschnittlich 16 Flaggen mehr.

Das gute Ergebnis der KI ist auch auf ihre schnelle Reaktionszeit zurückzuführen, aber nicht nur. KI-Agenten reagierten auf einen Gegner im Durchschnitt nach 258 Millisekunden, Menschen nach 559 Millisekunden. Doch selbst wenn die Forscher die Reaktionszeit der KI-Agenten verlangsamten, blieben die künstlichen Agenten den menschlichen Spielern überlegen. Die KI war demnach auch taktisch überlegen.