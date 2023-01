Das Testflugzeug – der Projektname lautet »Sustainable Flight Demonstrator« (SFD) – soll dabei eine besondere Tragflächenkonstruktion erhalten: sogenannte Transonic Truss-Braced Wings (TTBW), also besonders lange Flügel, die durch diagonale Streben stabilisiert werden. Diese Bauweise ermögliche einen deutlich geringeren Luftwiderstand als ein herkömmliches Verkehrsflugzeug und könne so den Treibstoffverbrauch entsprechend reduzieren, teilte die Nasa mit. Grundlage des Demonstrationsflugzeugs soll eine sogenannte Single-Aisle-Maschine sein, also ein Flugzeug mit schmalem Rumpf und einem Mittelgang in der Kabine, wie sie die Fluggesellschaften überwiegend in ihren Flotten haben.