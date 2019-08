Immer mehr Drohnen im deutschen Luftraum Auf Kollisionskurs

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Am 7. September 2018 war der Himmel so voll wie noch nie. An diesem Tag zählte die Deutsche Flugsicherung (DFS) erstmals mehr als 11.000 Flüge über dem Land - ein Rekord. Über das gesamte Jahr gerechnet, waren genau 3.346.448 Mal Maschinen im Luftraum unterwegs. Auch das war ein neuer Höchststand. Und noch einen Spitzenwert gab es: Im Schnitt landete jeder Flug 13,8 Minuten später als im Flugplan angegeben - und damit noch einmal zwei Minuten später als im Jahr zuvor.

Das starke Wachstum des Luftverkehrs führt zu Problemen unter anderem bei der Flugsicherung, die alle Maschinen über den Himmel verteilen muss. Und in den nächsten Jahren drängen zusätzlich Hunderttausende neue Fluggeräte in den Luftraum, vor allem Lieferdrohnen und Flugtaxis.

"Es müssen noch viele offene Fragen geklärt werden"

"Im Moment operieren der klassische Luftverkehr und Drohnen noch sehr stark voneinander getrennt", sagt Dagi Geister, die am Institut für Flugführung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig an der Integration von unbemannten Fluggeräten in den Luftraum forscht. "Bis ein mit Passagieren besetztes Linienflugzeug und eine Paketdrohne im selben Luftraum unterwegs sind, werden noch ein paar Jahre vergehen."

Einen "enormen Umschwung für das gesamte Luftverkehrsmanagement" prognostiziert Hartmut Fricke vom Institut für Luftfahrt und Logistik der TU Dresden angesichts des sich abzeichnenden Drohnenbooms. Auf der 1. Nationalen Luftfahrtkonferenz am Flughafen Leipzig-Halle verweist er am Donnerstag auf Schätzungen des Single European Sky ATM Research Programme. Demnach dürften im Jahr 2050 sieben Millionen von Privatpersonen gesteuerte Drohnen im europäischen Luftraum unterwegs sein, dazu weitere 400.000 unbemannte kommerzielle Luftfahrzeuge.

Die Gesellschaft müsse klare Sicherheitsregeln für deren Betrieb definieren, sagt Fricke. Denkbar sei beispielsweise, dass langsam fliegende Frachtdrohnen über ländlichen Regionen in dichteren Abständen unterwegs sein dürften als schnelle Flieger in städtischer Umgebung.

DPA Eine DHL-Lieferdrohne im chinesischen Guangzhou. In Deutschland hatte das Unternehmen unter anderem Zustellungen im bayerischen Reit im Winkl und auf der Nordseeinsel Juist getestet

Im Moment werden laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion in Deutschland etwa 455.000 unbemannte Fluggeräte privat genutzt, dazu weitere 19.000 kommerziell. Diese Zahl wird rapide steigen. Dass die Drone Economy, die Drohnenwirtschaft, kommt, davon ist auch Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt in Leipzig überzeugt: "Wir halten das für ein Riesenfeld in der Zukunft."

Was bereits heute möglich ist, zeigen einige Aussteller auf der Konferenz, die in einem riesigen Hangar des Logistikkonzerns DHL stattfindet. Einer von ihnen ist Benjamin Federmann vom Kasseler Unternehmen Doks. Er hat seine Frachtdrohne delivAIRy dabei, die seine Firma gerade im Duisburger Werk des Stahlkonzerns ThyssenKrupp ausprobiert hat. Mit ihr haben sie Laborproben von der Rohstoffaufbereitung im Werkhafen Schwelgern ins Zentrallabor gebracht. Bisher wird das von einem Mitarbeiter mit PKW erledigt. Die Drohne könne bis zu 70 Prozent Zeit sparen, wirbt Federmann.

Rekord bei Zwischenfällen an Flughäfen

"Die Integration von Drohnen in den Luftraum, das ist die spannendste Frage", sagt Federmann. Dafür seien verbindliche Regeln wichtig, die dann auch für alle gelten. Nach Statistiken der Deutschen Flugsicherung hat es im vergangenen Jahr 158 Fälle von Drohnensichtungen in der Nähe von Flughäfen gegeben - auch dies ein Rekord. Die Bundesregierung hat die DFS gerade damit beauftragt, einen Aktionsplan zur Drohnendetektion an Flughäfen auszuarbeiten. "Wenn mit Drohnen Unsinn gemacht wird, ist das nicht förderlich für die, die damit industriell arbeiten wollen", sagt Drohnenunternehmer Federmann.

Auf europäischer Ebene gibt es inzwischen Regeln, die mehr Sicherheit bringen sollen. Die Bundesregierung hat bis zum kommenden Jahr Zeit, diese Verordnung in nationales Recht umzusetzen. Geregelt werden muss in erster Linie, was Drohnen und ihre Piloten im unteren Luftraum bis zu 150 Metern Höhe tun dürfen - und was nicht.

Außerdem muss ein Managementsystem aufgebaut werden, das die unbemannten Luftfahrzeuge elektronisch registriert, sie identifizierbar macht und ihnen elektronisch Flugbereiche zuweist ("Geofencing"). Später sollen sich Drohnen mit technischer Hilfe gegenseitig erkennen und einander ausweichen können.

Das könnte Sie auch interessieren B. Niehaus/ RubyImages Angst vor Terror Mit dem Funkwellengewehr auf Drohnenjagd

Die delivAIRy-Drohne verfügt über einen von der US-Luftfahrtbehörde FAA zertifizierten Fallschirm - damit sie auch bei einem technischen Problem nicht wie ein Stein vom Himmel fällt. Auch ein 5G-Funkmodul hat sie bereits an Bord. Damit könnte sie sogar auf weite Distanz ferngesteuert werden.

Um ein für alle funktionierendes Drohnenmanagementsystem zu entwickeln, haben sich die Deutsche Telekom und die DFS zusammengetan. Ihr Gemeinschaftsunternehmen Droniq soll eine Plattform anbieten, die "einen Einstieg in den kommerziellen Betrieb von unbemannten Fluggeräten" ermöglichen soll, so DFS-Chef Klaus-Dieter Scheuerle. Ob das Droniq-System wirklich zum Einsatz kommt, steht aber noch nicht fest.

Im eher dünn besiedelten Harzvorland in Sachsen-Anhalt baut das DLR gerade ein "Nationales Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme" auf. Genutzt wird dafür der frühere Verkehrsflughafen Cochstedt mit seiner 2,6 Kilometer langen Start- und Landebahn. In den kommenden Monaten muss er allerdings erst einmal umgebaut werden, noch fehlen Labore und Werkstätten für die Forscher und Techniker. Von Cochstedt aus, so hofft man beim DLR, könnten eines Tages Flugkorridore zum Test unbemannter Gerätschaften in verschiedene Teile Deutschlands führen.

Als Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem Auftritt auf der Leipziger Konferenz auf Drohnen zu sprechen kommt, preist sie deren Einsatzmöglichkeiten als "vielfältig, manchmal zu vielfältig". Deswegen müsse sich Verkehrsminister Andreas Scheuer um die Regulierung kümmern. Es sei wichtig, so die Kanzlerin, dass sich die Fluggeräte nicht gegenseitig behinderten "und dass die Bevölkerung es akzeptiert".

Dass sich die öffentliche Begeisterung zum Beispiel für Paketdrohnen allerdings in engen Grenzen hält, haben Experten des DLR vor einigen Monaten herausgefunden. Bei einer repräsentativen Telefonbefragung von mehr als 800 Menschen erklärten 58 Prozent der Teilnehmer, sie stimmten dem Einsatz der fliegenden Lastesel "nicht zu" oder "überhaupt nicht zu". Vollauf begeistert waren gerade einmal 17 Prozent.

Zusammengefasst: Die Zahl privater und kommerzieller Drohnen am Himmel über Deutschland wird in den kommenden Jahren stark zunehmen. Die Bundesregierung hat bis zum kommenden Jahr Zeit, europäische Regeln für deren Einbindung in den untersten Luftraum umzusetzen. Damit würden Flüge bis in 150 Metern Höhe geregelt. Doch damit wird die Diskussion um Regeln für den Drohnenflug nicht zu Ende sein.