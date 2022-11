In einer aufwendigen Studie hatte Christian Reiter, Reaktorphysiker am FRM II und Leiter der Theorie Division des TUM Center for Nuclear Safety and Innovation, mit seiner Gruppe Änderungen durchgerechnet. Das Ergebnis: Ein Brennelement mit niedrig angereichertem Uran sei für den FRM II reaktorphysikalisch möglich und lasse sich mit den vorhandenen Systemen betreiben. Ein großer Umbau der Neutronenquelle sei nicht erforderlich.

Neues Genehmigungsverfahren soll 2025 starten

Unabhängige Berechnungen am Argonne National Laboratory (ANL) im US-Bundesstaat Illinois hätten die Ergebnisse der TUM-Forschenden bestätigt, hieß es weiter. Reiter betonte, dass er als Voraussetzung für die Berechnungen in seiner Studie von der Annahme ausgehe, dass der neue Brennstoff in Deutschland zulassungsfähig sein müsse und die neuen Brennelemente mit den vorgeschlagenen Änderungen hergestellt werden könnten. Über die tatsächliche technische Erfüllbarkeit dieser Bedingungen treffe die Studie keine Aussage.