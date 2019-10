Man kann sie nicht hören, man kann sie nicht sehen - und doch ist sie faszinierend. Nano-Forscher an den britischen Universitäten Lancaster und Oxford haben sozusagen die kleinste Gitarre der Welt gebaut. Im Fachmagazin "Nature Physics" berichtet das Team um Edward Laird von den Experimenten, bei denen eine extrem dünne Saite durch einen elektrischen Strom zum Schwingen gebracht wird.

Die Forschenden nutzten eine Kohlenstoffnanoröhre, die an ihren beiden Enden an einer Metallischen Halterung befestigt wurde. Die Röhre war gerade einmal drei Nanometer dick - oder um Bild der Gitarre zu bleiben, so dünn wie eine Saite, die man 100.000 Mal geteilt hat. Der Versuchsaufbau wurde extrem gekühlt, bis auf 0,02 Grad oberhalb des sogenannten absoluten Nullpunktes. Der liegt bei minus 273,15 Grad Celsius oder 0 Kelvin.

Mikro-Gitarre spielt ein A

Die Kohlenstoffnanoröhre war so gelagert, dass sie in der Mitte schwingen konnte. In Bewegung wurde sie dadurch gebracht, dass ein elektrischer Strom hindurchgeleitet wurde, konkret schickte das Team einzelne Elektronen nacheinander hindurch.

Die einzelnen Elektronen hätten die Nanoröhre jeweils ein wenig in Bewegung versetzt. Setze man die Parameter richtig, synchronisiere sich die Bewegung, die Saite schwinge, berichten die Forscher.

Doch welchen Ton spielt die Nano-Gitarre nun? "Die Nanoröhre ist deutlich dünner als eine Gitarrensaite, daher schwingt sie mit einer viel höheren Frequenz im Bereich des Ultraschalls, sodass sie kein Mensch hören kann", erklärt Forscher Laird.

Man könne der Frequenz - sie liegt bei 231 Megahertz, also bei 231 Millionen Schwingungen in der Sekunde - aber durchaus einen Ton zuordnen. Im konkreten Fall sei das ein "A", das 21 Oktaven über einem normal gestimmten Instrument liege.

Eingesetzt werden könnte die neue Technik laut den Forschern unter anderem bei der Fortentwicklung bestimmter Mikroskope, sogenannter Rasterkraftmikroskope, oder bei Messvorgängen in sogenannten Quantenflüssigkeiten. Das sind Flüssigkeiten, in denen nahe des absoluten Nullpunkts exotische Quanteneffekte auftreten, die sich nicht mit den Gesetzen der klassischen Mechanik beschreiben lassen.