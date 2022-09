Hochauflösende Modelle über längere Zeiträume möglich

Dabei geht es vor allem darum, mögliche Klimaänderungen für den Verlauf dieses Jahrhunderts zu projizieren und für verschiedene Szenarien zu untersuchen. Bisheriges Problem: Simulationen mit solchen hochauflösenden Klimamodellen konnten nur für sehr kurze Zeiträume von wenigen Monaten eingesetzt werden. Längere Simulationszeiträume erfordern deutlich mehr Rechenzeit und Speichervolumen – welche das DKRZ nun durch »Levante« zur Verfügung stellen kann.

»›Levante‹ ist ein Meilenstein in der wissenschaftlichen Datenverarbeitung, da nun mehr Klimasimulationen mit hochaufgelösten Modellen, z.B. mit einer Gitterauflösung von 2,5 km, und für Zeiträume von mehreren Jahrzehnten möglich werden, was der Klimawissenschaft gestattet, wissenschaftliches Neuland zu betreten«, erklärte Bjorn Stevens, Direktor der Abteilung Atmosphäre im Erdsystem am Max-Planck-Institut für Meteorologie, im März anlässlich der Inbetriebnahme »Levantes«.