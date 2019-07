Hitzewelle Weser zu warm - AKW Grohnde wird abgeschaltet

Das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen muss voraussichtlich am Freitagmittag abgeschaltet werden, weil das Wasser der Weser zu warm ist. Am Freitag wird sich das Flusswasser auf voraussichtlich 26 Grad Celsius erwärmt haben, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums. Der Wert gilt als kritisch für das Ökosystem. Deshalb darf nicht zusätzlich warmes Wasser in den Fluss geleitet werden.

Das Wasser der Weser wird in Grohnde zur Kühlung des Atommeilers genutzt und anschließend wieder in den Fluss geleitet. Weil die Weser derzeit vergleichsweise wenig Wasser führt, erhitzt sie sich deutlich schneller als in Zeiten höherer Pegel.

AKW Lingen nicht betroffen

Sobald sich die Weser nachhaltig abkühlt, werde der Betrieb wieder aufgenommen, teilte die Betreibergesellschaft Preussen Elektra mit. Dies werde voraussichtlich am Sonntag der Fall sein.

Beim zweiten niedersächsischen Atomkraftwerk im emsländischen Lingen sei die Lage anders, teilte das niedersächsische Umweltministerium mit. Zum einen werde das Kühlwasser dort weniger stark erhitzt als in Grohnde. Zum anderen werde es zum Abkühlen zunächst in ein spezielles Becken geleitet, bevor es schließlich wieder in die Ems gelangt. Trotz der gegenwärtigen Hitze sei deshalb in Lingen nicht mit einem Abschalten des Atomkraftwerks zu rechnen.