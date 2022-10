Aus den beschädigten Nord-Stream-Röhren in der Ostsee tritt länger Gas aus als angenommen. Bisher war weitgehend erwartet worden, dass der Gasaustritt übers Wochenende endet, doch nun ist er an einer Stelle sogar stärker geworden. Während das Gas andernorts versiegte, vergrößerte sich die sprudelnde Fläche an einer der beiden Stellen in Schwedens Wirtschaftszone von 15 auf 30 Meter, teilte die dortige Küstenwache am Montag mit. Es handelt sich um ein Leck an der Pipeline Nord Stream 2. Die zunächst größere Austrittsstelle an der Nord-Stream-1-Pipeline, an der noch am Sonntag Gas auf einer Fläche von hundert Metern Durchmesser aus dem Wasser trat, sei hingegen nicht mehr zu erkennen.