Nach Angaben der Nordkoreaner handelte es sich bei der Zündung des Feststoffmotors um den »ersten Test seiner Art« in dem Land. Allerdings hatte Nordkorea bereits im Frühjahr 2016 auf einem Teststand in Magunpo an der Ostküste des Landes einen – deutlich kleineren – Feststoffmotor ausprobiert. »Im Vergleich zu Waffen mit Flüssigtreibstoff sind Festbrennstoffraketen mobiler, schneller zu starten und leichter zu verbergen und so während eines Konflikts besser einsetzbar«, sagte Leif-Eric Easley, Professor für internationale Studien an der Ewha-Universität in Seoul. »Sobald die Technologie einsatzbereit ist, macht sie Nordkoreas Atomstreitkräfte vielseitiger, überlebensfähiger und gefährlicher«. Feststoffraketen bieten dadurch Vorteile, dass sie vor einem Start nicht mehr zeitaufwändig betankt werden müssen.