Einige kleine Offshore-Pilotanlagen sind bereits in Betrieb gegangen: Oceans of Energy hat 2019 rund 15 Kilometer vor der niederländischen Küste eine erste Solarinsel installiert. Die Anlage wird derzeit auf eine Leistung von einem Megawatt – das entspricht etwa 150 typischen Einfamilienhaus-Anlagen – erweitert.

Das deutsche Unternehmen Sinn Power hat vor Kreta ein kleines Solarsystem zu Wasser gelassen. Und Ocean Sun aus Norwegen betreibt mehrere Anlagen in den Fjorden des Landes.

Raue Bedingungen auf hoher See

All diese Installationen dienen in erster Linie dazu, Konstruktionen und Komponenten zu erproben. »Die Bedingungen auf See sind rau«, sagt Konstantin Ilgen vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. »Die Anlagen müssen Wellen mit einer Höhe von zehn Metern und mehr standhalten. Sie sind Wasser, salzhaltiger Luft und starker UV-Strahlung ausgesetzt. All das beansprucht sie stark.«