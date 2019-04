Versprechen von Präsident Macron Kann Notre-Dame in fünf Jahren wiederaufgebaut werden?

Rauchende Trümmer, durch ein Loch in der Decke flutet Sonnenlicht, immerhin die hölzernen Bänke im Innenraum der berühmtesten Kirche Frankreichs stehen noch: Die ersten Bilder aus dem Inneren der Kathedrale Notre-Dame in Paris lassen den entstandenen Schaden nur erahnen. Zumindest die Struktur der Kirche scheint nach aktuellem Kenntnisstand gerettet zu sein. Doch hätte Notre-Dame nur 15 bis 30 Minuten länger gebrannt, wäre die komplette Zerstörung wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten gewesen.

Präsident Emmanuel Macron gibt sich dennoch zuversichtlich: Notre-Dame soll in fünf Jahren wieder aufgebaut sein, kündigte er an, im Jahr 2024 also. Vergleichbare Bauprojekte wecken Zweifel, dass dies möglich sein wird.

Ein gutes Beispiel ist die Frauenkirche in Dresden. Ähnlich wie Notre-Dame war der Prachtbau des Barocks durch einen Feuersturm zerstört worden. Am Vormittag des 15. Februar 1945 war die Frauenkirche während der Luftangriffe auf Dresden in sich zusammengebrochen. Erst in den Neunzigerjahren kam die Entscheidung, die Kirche wiederaufzubauen.

"Wer ein solch bedeutsames Bauwerk wieder herstellen will, muss sich zunächst die Frage stellen, nach welchem Vorbild das Gebäude wiederaufgebaut werden soll", sagt Thomas Gottschlicht, leitender Architekt der Frauenkirche, der die Wiederaufbauarbeiten seit 1997 begleitet hat. Für die Frauenkirche wurden mehrere Möglichkeiten diskutiert. Soll über der Ruine eine schützende Kuppel entstehen, um an die Zerstörungswut des Krieges zu erinnern? Ein moderner Betonbau, der nur von außen mit Sandstein verkleidet wird wie das Original? Oder soll alles wieder so aufgebaut werden wie im Original?

Am Ende entschieden sich die Verantwortlichen, die Frauenkirche originalgetreu zu rekonstruieren. Nur wie sah die Frauenkirche zum Ende des Krieges überhaupt aus? An die nötigen Pläne zu kommen und diese in ein neues Modell zu überführen, mit denen Architekten etwas anfangen können, war eine enorme Herausforderung.

Baupläne stammen aus dem 13. Jahrhundert

Im Fall von Notre-Dame dürfte dies einfacher sein. Zumindest vom Innenraum der Kirche liegen umfassende Pläne vor - auch digital. Bei den Bauplänen für den Dachstuhl sieht das anders aus. Diese stammen aus dem 13. Jahrhundert, heute sind nur noch vage Zeichnungen erhalten.

Eine weitere Herausforderung dürfte die Auswahl des richtigen Materials sein. Im Fall der Frauenkirche hatten die Bauherren Glück. Der Sandstein, der im 18. Jahrhundert verwendet wurde, stammt aus Sachsen und wird noch heute abgebaut. Durch aufwendige Analysen lokalisierten Forscher, welche Bereiche im Steinbruch in Frage kommen. Zudem wurde eigens für die Restaurierung der Frauenkirche ein Anforderungskatalog entwickelt, den jeder einzelne Stein erfüllen musste. Selbst für die Größe der Fugen gab es strenge Vorgaben.

Im Fall von Notre-Dame wird es schwierig sein, das jahrhundertealte Eichenholz des Dachstuhls zu ersetzen. Gut 1300 Eichenstämme waren verbaut worden, weshalb der Dachstuhl auch den Beinamen "der Wald" trug. Einige Experten fordern bereits, das Dach aus Stahl wieder aufzubauen und nicht aus Holz, um die Kirche widerstandsfähiger gegen Brände zu machen. (Warum Notre-Dame so schnell brannte, lesen Sie hier.) Solche feuerbeständigen Dächer sind beim Wiederaufbau anderer Kirchen bereits zum Einsatz gekommen.

Pawel Kopczynski/ REUTERS Im alten Glanz: So sieht die Frauenkirche in Dresden heute aus

"Es reicht jedoch nicht aus, an die ursprünglichen Materialien zu kommen. Man muss auch Experten finden, die mit den Materialien im Stil der Zeit umgehen können", erklärt Gottschlich. Auch in Frankreich wird bezweifelt, ob es genügend Facharbeiter für den schnellen Aufbau gibt.

Sind die Fachkräfte gefunden, bleibt der Spagat, die heutigen bautechnischen Anforderungen mit den historischen Bautechniken in Einklang zu bringen. Im Fall der Frauenkirche wollte niemand auf Strom- und Wasserleitungen oder eine Zentralheizung verzichten. Die modernen Installationen mussten sich jedoch in das historische Bild einfügen.

"Die Pariser stehen vor einer schwierigen Aufgabe"

Die Bauarbeiten an der Frauenkirche zeigen das Ausmaß solcher Bauprojekte. Vom ersten Spatenstich im Jahr 1993 vergingen zwölf Jahre, bis die Frauenkirche wieder geweiht werden konnte, Planungszeit nicht inbegriffen.

Insgesamt verschlang das Riesenprojekt 180 Millionen Euro, den Großteil des Geldes steuerten Spender aus aller Welt bei. Auch für Notre-Dame wurde bereits großzügige Unterstützung zugesagt. "Solche Kosten lassen sich im Vorfeld nur schwer kalkulieren", erzählt Gottschlich. Während der Restaurierung können immer wieder neue kostspielige Probleme auftauchen. "Die Pariser stehen vor einer sehr komplexen und menschlich schwierigen Aufgabe", sagt Gottschlich. Denn schließlich müssten sich alle Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel des Wiederaufbaus einigen und dieses über Jahre gemeinsam verfolgen.