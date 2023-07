Und so waren am frühen Morgen des 16. Juli 1945 rund 260 Menschen auf das streng gesicherte Gelände des »White Sands Proving Ground« im US-Bundesstaat New Mexico gekommen, um bei der Zündung der weltweit ersten Kernwaffe dabei zu sein. In einer nationalen Kraftanstrengung hatten die Amerikaner die Atombombe im »Manhattan Project« unter der wissenschaftlichen Leitung von Robert Oppenheimer zuvor entwickelt, motiviert von der – wie sich herausstellte unbegründeten – Angst, die Nazis könnten die Waffe zuerst besitzen und einsetzen.