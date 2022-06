Neuer Rekord US-Investor findet Schiffswrack in fast 7000 Meter Tiefe

Victor Vescovo hat die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen und die tiefsten Punkte der Weltmeere vermessen – und nun hat der US-Investor und Marineoffizier im Ruhestand offenbar einen neuen Rekord aufgestellt: Er hat in der Philippinischen See in einer Tiefe von 6895 Metern ein Schiffswrack gefunden. Noch nie zuvor konnte in solcher Tiefe ein Wrack identifiziert werden.