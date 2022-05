Sie gehören zu den angeblichen »Wunderwaffen« von Russlands Armee – und nun will Moskau sie offenbar verstärkt einsetzen: Eine neue Generation leistungsstarker Laserwaffen soll künftig ukrainische Drohnen und leichte Fluggeräte zerstören – behauptet das russische Militär. Das Land sei kurz vor der Einführung der Hochleistungslaser.

»Unsere Physiker haben Lasersysteme entwickelt, die um ein Vielfaches leistungsstärker sind, was die Verbrennung verschiedener Ziele erlaubt, und bauen sie auch praktisch schon serienreif«, sagte der russische Vizeregierungschef Juri Borissow diese Woche bei einer Konferenz nahe Moskau.

Die neuen Laserwaffen wurden erstmals 2018 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt – damals gemeinsam mit einer ballistischen Interkontinentalrakete, nuklearen Unterwasserdrohnen und einer Überschallwaffe. Sie gehören zu den von Moskau angekündigten »Wunderwaffen«. Zu Beginn des Krieges waren westliche Experten in großer Sorge, dass Russland mit diesen Waffen den Konflikt schnell für sich entscheiden könnte. Doch die Geräte sind bisher kaum mehr als ein Bluff und für den Krieg kaum relevant. Was hat es also mit den nun angekündigten Laserwaffen auf sich? Sind sie wirklich so mächtig wie der Name suggeriert?

Satelliten blenden und Drohnen verbrennen Darüber, wie die russischen Laser genau aussehen, ist wenig bekannt. Beim Test des Prototyps am Dienstag wurden keine Bilder gezeigt, es gab auch keine Videos. Nach der Darstellung des russischen Vizeregierungschefs hat die neue Laserwaffe »Zadira« eine Reichweite von fünf Kilometern und kann Drohnen in dieser Höhe abschießen. Ein Prototyp soll eine Drohne innerhalb von fünf Sekunden verbrannt und damit zum Absturz gebracht haben.

Bild vergrößern Drohne des US-Militärs des Typs Predator, die unter anderem in Afghanistan zum Einsatz kam Foto: DPA/ USAF

Die Technik ist an sich recht simpel: Ein Laser sendet einen Infrarotlichtstrahl aus, der sein Ziel erhitzt, bis es verbrennt. Der Strahl kann sich aber im Gegensatz zu anderen Flugabwehrsystemen nur auf ein Ziel konzentrieren.

Borissow versteht die neue Laserwaffe als Ergänzung der Laserwaffe »Pereswet«, die schon länger im Einsatz ist. Die kann zwar keine Drohnen abschießen, aber wohl gegnerische Satelliten- und Aufklärungssysteme »blenden« und damit außer Gefecht setzen. Die Reichweite von »Pereswet« beträgt demnach 1500 Kilometer. Die ukrainische Führung gab sich betont unbeeindruckt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verglich die Nachricht von den Lasern spöttisch mit den sogenannten Wunderwaffen, die Nazi-Deutschland vorstellte, um die Niederlage im Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Russlands technische Schwäche Das Gerede von den »Wunderwaffen« könnte tatsächlich mehr rhetorische Kriegstaktik als wirkliche Bedrohung sein. Beispielsweise um eigene Schwachstellen und Verluste zu überspielen. So hinkt Russlands Armee in Sachen Drohnentechnologie anderen Nationen hinterher. Vor allem die USA, Israel und China gelten als Vorreiter beim unbemannten Luftkrieg. Auch die Türkei exportiert erfolgreich Kampfdrohnen vom Typ »Bayraktar«.

Bild vergrößern Drei grüne Laser, die vom Forschungslabor Starfire Optical Range auf der Kirtland Air Force Base in New Mexico, ausgehen. Die United States Air Force entwickelt hier nach eigenen Angaben »Techniken zur Kontrolle optischer Wellenfronten«. Dabei geht es unter anderem um die Entwicklung von Laserwaffen, die Satelliten eliminieren können. Foto: U.S. Air Force

Die Ukraine hat von Anfang an auf die Billigdrohnen aus türkischer Produktion gesetzt. Die »Bayraktar TB2« hat eine Spannweite von 12 Metern, fliegt mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde, kann 24 Stunden in der Luft bleiben und eine Nutzlast von 55 Kilogramm tragen. Sie eignet sich damit für Aufklärungsflüge und Kampfeinsätze. Immer wieder wurden Drohnenangriffe mit der TB2 auf russische Einheiten gemeldet. Zudem ist es merkwürdig, dass es weder Bilder noch Videos von den angeblich erfolgreichen russischen Laserwaffentests gibt. Auch andere Länder entwickeln solche Laserwaffen. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall ist schon seit Jahren im Geschäft. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr hatte bereits 2020 die Herstellung eines Laserquellen-Demonstrators für einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in Auftrag gegeben.

Letzten Monat veröffentlichte Israel ein Video , das ein Lasersystem zeigt, das Raketen und Drohnen abschießt. Dort geschah genau das, was Borissow beschreibt: Drohnen wurden durch einen Laser zum Absturz gebracht, wie auf dem israelischen Werbevideo deutlich zu sehen ist. Von wegen Wunderwaffe: Nicht viel mehr als eine bessere Mikrowelle Doch selbst wenn die russische Armee nun solche Laserwaffen besitzt, werde das den Verlauf des Krieges nicht beeinflussen, sagte der Raketenabwehrexperte Dr. Uzi Rubin vom Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS) gegenüber der »BBC« . »Selenskyj hat recht – es ist keine Wunderwaffe.« Es gebe sogar bessere Möglichkeiten solche Kleinfluggeräte abzuschließen, etwa Boden-Luft-Raketen, so der Experte.

»Es ist nicht wie in Star Wars, wo sie eine Laserpistole auf die Bösewichte richten, schnell einen Knopf drücken und der Bösewicht explodiert«, so Rubin. In Wirklichkeit sei es eher wie bei einem einfachen Mikrowellenherd. »Wenn Sie eine Tasse Wasser zum Kochen bringen wollen, braucht das Zeit. Mit dem Laser ist es dasselbe. Sie müssen ihn auf das Ziel setzen und warten, bis er sich erhitzt und es zerstört.« Und es gebe noch einen entscheidenden Nachteil: Bei schlechtem Wetter funktionierten die Laser schlecht oder gar nicht. Der Laser könne keine Wolken durchdringen. Israel habe Laserwaffen etwa vor allem entwickelt, um Geld zu sparen: Sie seien viel billiger als Raketenabwehrsysteme.