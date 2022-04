Brücken, Hochhäuser, Maschinen: Eigentlich alles, was unsere Moderne ausmacht, beinhaltet Stahl. Seine Produktion ist eine Schlüsseltechnologie der Menschheit. Stahl wird in einem Hochofen aus Eisenerz geschmolzen, dabei wird Koks verbrannt, der aus Kohle gewonnen wird. Dabei entsteht jede Menge klimaschädliches CO₂.

Sie können den »Klimabericht« in allen Podcast-Apps kostenlos hören und abonnieren. Klicken Sie dafür einfach auf den Link zu ihrer Lieblings-App:

Eine Idee: Direktreduktionsanlagen. Auch in diesen wird Eisenerz zu Roheisen reduziert, aus dem man Stahl herstellen kann. Aber anstatt mit Koks, arbeitet man dort mit Wasserstoff. Was ausgestoßen wird, ist nicht mehr Kohlendioxid, sondern klimafreundlicher Wasserdampf. Einige Stahlproduzenten wollen diese Technik in Zukunft nutzen. Aber wird die Umstellung wirklich gelingen?