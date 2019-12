Beitrag zum Klimaschutz Maritim-Koordinator für Flüssigerdgas als Treibstoff in der Schifffahrt

Flüssigerdgas ist aus Sicht des maritimen Koordinators der Bundesregierung, Norbert Brackmann, derzeit die umweltverträglichste Kraftstoff-Option für die Seeschifffahrt. Derzeit sei das mit hohen Schadstoffemissionen verbundene Schweröl der vorherrschende Kraftstoff. Bei einem Wechsel hin zu Flüssigerdgas (LNG) gehe der Ausstoß von Schwefeloxiden und Feinstaubpartikeln um fast hundert Prozent und der von Stickoxiden um mehr als 70 Prozent zurück. "Der schnelle Umstieg auf LNG ist derzeit für die große maritime Schifffahrt das Beste, was man umweltpolitisch machen kann", sagte Brackmann.

Die gute Eigenschaft des sogenannten Liquefied Natural Gas: Es wird auf -163 Grad runtergekühlt, verliert damit extrem an Volumen und kann so per Tanker, Lkw oder Bahn-Kesselwagen transportiert werden. LNG muss danach jedoch "regasifiziert" werden, also in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden, um es als Treibstoff zu verwenden oder in Gasnetze einzuspeisen. In Deutschland gibt es noch kein Importterminal. Indes laufen entsprechende Planungen auf Hochtouren in Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Stade und in kleinerem Maßstab in Rostock.

Brackmann nahm die Terminals gegen Kritik der Deutschen Umwelthilfe in Schutz, die einen sofortigen Planungsstopp fordert und auf die schlechte Klimabilanz des fossilen Brennstoffs LNG verweist. Der CDU-Politiker betonte, Terminals und LNG trügen zur Diversifizierung des bisherigen Gasimports über die Pipelines bei. Bei den Terminals handle es sich um private Investitionen, die die Bundesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördere.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte Anfang des Jahres erklärt, die Bundesregierung wolle die Sicherheit der deutschen Energieversorgung mithilfe ausländischer Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) mit neuen Terminals erhöhen. Der direkte Import nach Deutschland könne zur Diversifizierung der Gasversorgung beitragen, hatte Altmaier auf der deutsch-amerikanischen Konferenz zur Entwicklung des LNG-Importmarktes in Berlin gesagt. Er gehe davon aus, dass dazu mindestens zwei Terminals in Norddeutschland gebaut werden.

Zudem sollen die Rahmenbedingungen für die Errichtung einer entsprechenden Infrastruktur angepasst werden, kündigte sein Ministerium an. So sollen Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet werden, die erforderlichen Verbindungen zu errichten und die Terminals anzuschließen.

Nach Angaben des Marine-Koordinators sind derzeit weltweit 140 LNG-Schiffe am Markt. Bei den Reedern gebe es ein Umdenken und auch die Bereitschaft, in diese Technologie zu investieren. Für die Schifffahrt sei LNG keine Übergangstechnologie. Derzeit seien auch 140 LNG-Schiffe bei Werften beauftragt. "Weltweit sehen (damit) inzwischen 44 Prozent der Neubestellungen LNG-Antriebe vor."

Ein wichtiges Thema ist die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit besonders in der Kreuzfahrtbranche. Die Schiffsreisen ist bei den Verbrauchern sehr beliebt - aber sie verursachen eben einen erheblichen Ausstoß von umweltschädlichen Gasen und Schmutzpartikeln - mit dem Image von einem sauberen Urlaub nicht vereinbar. Vor allem die Einwohner von Hafenstädten werden durch die Luftschadstoffe belastet.

Einige Reedereien haben deshalb begonnen, ihre Schiffe umzurüsten oder bei Neubauten gleich auf Gasantrieb zu setzen. Umweltschützer kritisieren das Tempo der Veränderungen jedoch als unzureichend. Einem Ranking des Umweltverbands Nabu zufolge schippert noch der größte Teil der weißen Flotte mit Schweröl über die Meere.

Auf Platz eins und zwei der Nabu-Rangliste fahren nun zwei 6600 Passagiere fassende Riesen mit LNG-Antrieb, die "Aida Nova" und "Costa Smeralda". Dann folgen Schiffe, deren Reeder Stickoxidkatalysatoren einsetzen und/oder auf Schweröl ganz oder teilweise freiwillig verzichten.