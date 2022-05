Fleischersatz aus Pilzkulturen könnte nach Erkenntnissen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) die globale Zerstörung von Wäldern massiv eindämmen. So ließe sich die Entwaldung weltweit halbieren, wenn 20 Prozent des Pro-Kopf-Verbrauchs von Rindfleisch durch die entsprechenden biotechnologischen Produkte ersetzt würde, heißt es in einer Analyse des PIK, die in der Fachzeitschrift »Nature« erschien.

Mikrobielles Protein wird in speziellen Kulturen hergestellt, ähnlich wie Bier oder Brot. Die Mikroben brauchen Zucker und eine konstante Temperatur. Daraus entsteht ein sehr proteinreiches Produkt, das so schmeckt, sich so anfühlt und so nahrhaft ist wie Rindfleisch, schreiben die Studienautoren. Die Technik basiert auf der jahrhundertealten Methode der Fermentation und wurde in den Achtzigerjahren entwickelt. Die US-amerikanische Lebensmittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) gab 2002 grünes Licht für eine von Mikroben hergestellte Fleischalternative (»Mycoprotein«) und stufte sie als sicher ein. Entsprechende Produkte seien unter anderem in Großbritannien und in der Schweiz bereits im Handel und ähnelten Hackfleisch sehr stark.