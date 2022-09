In Europa sind Böden und Vegatation vielerorts zu trocken, fast halb Europa hat in diesem Jahr ein Dürreproblem. Wenn sich Brände entfachen – leider meist durch die Beteiligung des Menschen – hat das Feuer leichtes Spiel. In Spanien, Frankreich oder Portugal brannten in diesem Jahr viele Hektar Wald ab, zudem hat es die Landwirtschaft zunehmend schwerer.