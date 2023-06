John Mauger, US-Küstenwache

»Heute Morgen entdeckte ein ROV, ein ferngesteuertes Fahrzeug des Schiffes »Horizon Arctic,« den Heckkonus des »Titan«-Tauchbootes, das etwa 488 Meter vom Bug der Titanic entfernt auf dem Meeresboden lag. Das ROV fand anschließend weitere Trümmer. Nach Rücksprache mit Experten innerhalb des Unified Command stehen die Trümmer im Einklang mit dem katastrophalen Verlust der Druckkammer. Nach dieser Feststellung haben wir sofort die Familien benachrichtigt.«

Es ist ein trostloses, aber schließlich nicht mehr überraschendes Ende für die Suchmission nach der »Titan«: Nach einer umfangreichen viertägigen Suchmission bestätigte die US-Küstenwache, die fünf Menschen an Bord des vermissten Tauchbootes seien bei einem »katastrophalen« Ereignis ums Leben gekommen.

Ein unbemannter Tiefseeroboter entdeckte das Wrack des U-Boots am Donnerstagmorgen Ortszeit 488 Meter vom Bug des »Titanic«-Wracks entfernt, das Ziel ihrer Reise war – etwa 4000 Meter unter der Wasseroberfläche.

Während eines Fernsehinterviews für die BBC erfuhr der Mitbegründer des Unternehmens, das das vermisste Tiefseetauchboot betreibt, dass Trümmer entdeckt worden waren.

Callum Cay, BBC-Reporter

»In der letzten Minute hat mich die Nachricht erreicht, dass Trümmer gefunden wurden.«

Guillermo Sohnlein, Oceangate Mitbegründer

»Entschuldigung, aber was wurde gefunden?«

Callum Cay, BBC-Reporter

»Ich habe gehört, dass einige Trümmer auf der Oberfläche gefunden wurden. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht mehr Details habe.«

Guillermo Sohnlein, Oceangate Mitbegründer

»Ich bin mir nicht sicher. Offensichtlich, denn ich höre es jetzt zum ersten Mal. (...) Nun, ich kann nicht darüber spekulieren, was im Moment vor sich geht. Was ich weiß, ist, dass unabhängig vom U-Boot, wenn man in einer Tiefe von 3.800 Metern operiert, der Druck in jedem U-Boot so groß ist, dass es im Falle eines Versagens zu einer sofortigen Implosion kommen würde. Und wenn das passiert wäre, dann wäre das schon vor vier Tagen passiert.«

Das Tauchboot war am Sonntag als vermisst gemeldet worden. Die »Titan« war auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen »Titanic«. Die Expedition hätte eigentlich etwa sieben Stunden dauern sollen, doch etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff ab.

Nach dem tragischen Ende meldete sich der berühmte »Titanic«-Filmregisseur James Cameron emotional zu Wort, der selbst schon etliche Male mit Tauchbooten im Ozean unterwegs war

James Cameron, Filmmacher

»Suche, Suche, Suche. Vier Tage lang haben sie überall gesucht. Sie rannten herum wie die Wilden. Dabei war das U-Boot die ganze Zeit genau da, wo es war. Es lag buchstäblich auf dem Meeresboden unterhalb seiner letzten bekannten Position, und das ist der erste Ort, an dem man bei der Suche sucht, die letzte bekannte Position. Man schickt doch nicht Flugzeugen, Zügen und Autos quer durch die Landschaft, um es zu suchen, oder? Es war genau dort, wo es war, als es implodierte, und ich wusste, dass sie es dort finden würden.«

Tagelang hatten Rettungsteams aus mehreren Ländern mit Flugzeugen und Schiffen Tausende von Quadratkilometern offener See nach Spuren der 6,7 Meter langen »Titan« abgesucht. Die Küstenwache kündigte nun an, die meisten Suchmannschaften abzuziehen. Die Operationen auf dem Meeresboden werden jedoch bis auf Weiteres fortgesetzt.