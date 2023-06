Warum waren die Sicherheitsstandards so niedrig?

Die »Titan« war offenbar nicht zertifiziert – zumindest hatte die Betreiberfirma 2019 erklärt, das Boot nicht von einem der klassischen Anbieter wie dem American Bureau of Shipping (ABS), DNV/GL oder Lloyd’s Register überprüfen zu lassen. Solch eine externe Stelle sei ein Gräuel für Innovationen, schrieb OceanGate-Chef Stockton Rush, der nun bei der Katastrophe ums Leben kam.

Warum betrieb ein Unternehmen mit solch einer Haltung so ein Boot? Weil es ging. »Wir befinden uns bei Unterwassereinsätzen in der Tiefsee an einem Punkt, der mit dem der Luftfahrt im frühen 20. Jahrhundert vergleichbar ist«, sagt Salvatore Mercogliano, Geschichtsprofessor an der Campbell University in North Carolina, der sich mit maritimer Geschichte beschäftigt. »Die Luftfahrt steckte in den Kinderschuhen – und es brauchte Unfälle, bis Entscheidungen getroffen und in Gesetze gegossen wurden.«