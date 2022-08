Über diesen Raketenbeschuss ist Europa in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden und noch immer ist die Lage kritisch: Diese vom russischen Verteidigungsministerium am Sonntag veröffentlichten Aufnahmen sollen Raketenteile in Nebengebäuden des Atomkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine zeigen. Bereits zum zweiten Mal seit Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine wurde das Atomkraftwerk beschossen. Es ist nicht abschließend geklärt, wer für den Vorfall verantwortlich ist.

Sebastian Stransky, Ingenieur:

»Da sind Raketen eingeschlagen, allerdings nicht in das Zwischenlager selbst, sondern in der Nähe von Unterstützungsgebäuden, technischen Gebäuden. Und diese Gebäudestrukturen sind beeinträchtigt worden. Es sind wohl Fensterscheiben zu Bruch gegangen und soweit wir wissen, sind auch radiologische Messstation, die im Umfeld des Lagers stehen, ausgefallen. Inwieweit sie jetzt noch ausgefallen sind, wissen wir nicht. Das heißt, die sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen des Kraftwerks oder auch das Brennelemente-Zwischenlager sind durch die militärischen Handlungen bisher nicht beeinträchtigt worden.«

Sebastian Stransky leitet bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit die Abteilung Internationale Projekte, sein Team war schon mehrfach selbst vor Ort. Das AKW Saporischschja ist das größte der vier aktiven Kraftwerke in der Ukraine, von seinen sechs Reaktoren sind aktuell nur zwei in Betrieb. Die wichtigsten Bestandteile des AKWs sind im sogenannten Containment untergebracht, einem Sicherheitsbehälter aus einer eineinhalb Meter dicken Stahlschicht. Darin befindet sich der Reaktor mit den radioaktiven Brennelementen. Hier findet eine Kettenreaktion statt, mit der die Wärme erzeugt wird. Es entsteht Dampf, der eine Turbine antreibt, die Strom generiert. Die Kühlung, Pumpen und Ventile sorgen dafür, dass der Reaktor auch im sogenannten Notfall sicher gekühlt wird. Und der Sicherheitsbehälter hält einiges aus.

Sebastian Stransky, Ingenieur:

»Ein Beschuss mit einer Artilleriegranate oder mit einer kleinen Rakete auf das Containment würde nicht zu einer solchen Schädigung des Containments führen, dass es automatisch zu einem Störfall kommen würde. Selbst wenn das Containment beschädigt würde oder sogar in Teilen kaputtgehen würde, heißt auch das nicht automatisch, dass es zu einem Kernschmelz-Unfall kommt. Zu einem Kernschmelz-Unfall kommt es erst dann, wenn es ihnen nicht mehr gelingt, die Kühlung aufrechtzuerhalten, sprich die Nachzerfallswärme aus dem Reaktor abzuführen.«

Bei dem Beschuss des Geländes wurde auch eine Hochspannungsleitung getroffen. Der Leiter des ukrainischen Kernkraftunternehmens Energoatom, Petro Kotin, zeigte sich besorgt darüber.

Petro Kotin, Leiter ukrainisches Kernkraftunternehmens Energoatom:

»Der Großteil der Stromleitungen, die das Kraftwerk mit dem ukrainischen Stromnetz verbinden, wurde beschädigt. Infolgedessen funktioniert das Kraftwerk nur über eine Stromleitung und überträgt Strom an das ukrainische Stromnetz. Das ist sehr gefährlich, denn wenn diese Stromleitung beschädigt wird, geht das Kraftwerk in den Blackout-Modus über. Und die Kühlung der aktiven Bereiche wird auf Kosten der Dieselgeneratoren fortgesetzt.«

Von diesen Dieselgeneratoren besitzt das AKW Saporischschja 20 Stück – was laut Ingenieur Stransky für den Notfall zunächst ausreichen sollte.

Sebastian Stransky, Ingenieur:

»Was in der Mitteilung von Herrn Kotin nicht gesagt wird, ist, dass zur sicheren Versorgung eines Blockes, zur Aufrechterhaltung der Nachkühlung, nur ein Dieselgenerator erforderlich ist. Das heißt, sie müssen mindestens sechs Diesel am Laufen haben. Pro Block, wenn alle Diesel zur Verfügung stehen, haben Sie zwei Diesel in Reserve. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf die Betriebszeit: Die Ukraine hat letzten Endes genügend Strom, um alle Diesel für sieben Tage versorgen zu können. «

In dieser Zeit müsste das Kraftwerk wieder in einen sicheren Betriebsmodus gebracht werden. Außerdem besitzt das AKW Saporischschja seit einer Nachrüstung als Reaktion auf das Reaktorunglück in Fukushima 2011 eine zusätzliche separate Kühlwasserleitung, ein Ventil für den Druckausgleich und Filter für die radioaktiven Stoffe.

Aktuell will Russland das AKW laut der ukrainischen Atombehörde vom ukrainischen Stromnetz abkoppeln, an das russische anbinden und so direkt die Krim versorgen. Das ist kompliziert, denn: Die Ukraine ist seit Mitte März mit dem europäischen Energienetz verbunden und nicht mehr mit dem russischen und belarussischen wie zuvor.

Sebastian Stransky, Ingenieur: »Das bedeutet unterm Strich, dass sie mindestens einen Reaktor, damit die Anlage weiterbetrieben und auch wieder hochgefahren werden kann, mindestens einen Reaktor im Leistungsbetrieb laufen lassen müssen, damit er den Standort versorgen kann. Und dann könnte man den Standort vom ukrainischen Netz trennen und könnte dann versuchen eine Verbindung aufzubauen zum Krim-Netz. Aber das ist nicht möglich. Sie können nicht das Kraftwerk als einzelnes Kraftwerk mit dem Netz verbinden, sondern Sie müssten einen Teil des ukrainischen Netzes, zum Beispiel in der Ostukraine, in der Südukraine vom allgemeinen Landesnetz trennen. Das ist machbar.«

Erst wenn Saporischschja mithilfe weiterer Kraftwerke für sich stabil läuft, könnte es also mit dem russischen Netz synchronisiert werden. Neben der Technik ist auch das Personal entscheidend für den sicheren Betrieb des Kraftwerks. Doch 500 russische Soldaten halten es seit fünf Monaten besetzt. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO, Rafael Grossi, warnte davor, dass die Arbeiter unter Druck und Dauerstress gefährliche Bedienungsfehler begehen könnten. Deshalb fordern die G7-Außenminister eine unabhängige Mission der IAEO vor Ort. Die Ukraine und Russland haben ihr zugestimmt, doch niemand will bislang die Sicherheit einer solchen Mission garantieren.