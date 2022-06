Einerseits dürften die Nerven in Kiew angesichts der hohen Verluste blank liegen. Aber möglicherweise hat der Tweet auch taktische Gründe. Am Mittwoch tagen unter dem Vorsitz des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel bei einem Sondertreffen – dort soll es auch um weitere Waffenlieferungen gehen. Möglicherweise soll die lange Wunschliste von Podolyak als Verhandlungsmasse bei diesem Treffen dienen.