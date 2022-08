Nun haben die Streitkräfte erneut eine Idee umgesetzt – diesmal mit dem Ziel, Russlands Arsenal von Präzisionsraketen zu dezimieren. Dabei kamen offenbar Nachbildungen aus Holz von Himars-Raketenwerfern zum Zug , mit denen die Ukraine zuletzt präzise Schläge auf Munitionsdepots und Logistikzentren sowie Nachschublinien hinter den russischen Linien durchführte.

Offenbar schossen russische Einheiten auf diese Attrappen mindestens zehn russische Kalibr-Marschflugkörper ab, weil sie sie für echte Waffen hielten, berichtet die »Washington Post« unter Berufung auf hochrangige US- und ukrainische Beamte sowie auf überprüfte Fotos der Repliken. Diese Lenkwaffen, von der unterschiedliche Modelle mit Reichweiten bis zu rund 2500 Kilometern existieren, wurden in diesem Krieg schon häufiger für Punktziele in der Ukraine eingesetzt – sie gehören zu den präzisesten Waffen der Russen. Auch wenn die Höhe der Bestände an solchen teuren Präzisionsflugkörpern unklar ist und darüber nicht mehr als nur spekuliert werden kann, ist davon auszugehen, dass die russischen Streitkräfte nicht in unbegrenzter Menge darüber verfügen. Jedes Geschoss, das ins Leere geht, ist somit ein Erfolg für die ukrainische Armee, denn es schwächt Russlands Arsenal an Raketen und Flugkörpern.