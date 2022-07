Himars oder M270 heißen die Waffensysteme, mit denen die Ukraine in der Verteidigung gegen Russland aus der Defensive kommen will. Angriffe auf russische Stellungen und Munitionsdepots sollen den Vormarsch verlangsamen. Entscheidend dafür sind die Reichweite, die Präzision und die Geschwindigkeit der westlichen Waffen.

»Ich war überrascht, wie schnell die ukrainische Armee zum Beispiel gelernt hat, mit amerikanischen Raketenwerfern umzugehen«, sagt SPIEGEL-Redakteur Jörg Römer im Podcast. Er beobachtet seit Kriegsbeginn, welche Waffen auf beiden Seiten zum Einsatz kommen. »Wir sehen einen Effekt. Wie groß der für den Kriegsverlauf ist, das muss man abwarten.«

Welche Rolle schwere Waffen aus Deutschland dabei spielen können und was der Westen noch an die Ukraine liefern will, hören Sie in dieser Folge von SPIEGEL Daily.

