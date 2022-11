Streng geheimes Rüstungsprojekt Die USA präsentieren den ersten Langstreckenbomber seit dem Kalten Krieg

Bislang gibt es in der Presse kein einziges Foto von ihm. Jetzt will die U.S. Air Force ihren neuen Tarnkappenbomber B-21 öffentlich vorstellen – mit Einschränkungen. Besonders interessiert an der Premiere: China und Russland.