Der B-21 soll in der Air Force schrittweise die bisherigen B-1- und B-2-Bomber ablösen, die aus der Zeit des Kalten Krieges stammen. »Der B-21 wird das Rückgrat unserer künftigen Bomber-Luftwaffe sein«, erklärte Air-Force-Sprecherin Ann Stefanek. Das Flugzeug verfüge über die Fähigkeit, in die »umkämpftesten Risiko-Gebiete« der Welt einzudringen und in jedem Ziel weltweit für Gefahr zu sorgen.

Technisch dürfte dieser Jet der sogenannten sechsten Generation der fortschrittlichste sein, der je gebaut worden ist . Seine Ausstattung soll den USA neue Möglichkeiten der Kriegsführung eröffnen, etwa weil er mit seinen Sensoren und Computern stets auf bisher kaum erreichte Weise mit anderen Kampfflugzeugen, Drohnen und Einsatzleitzentralen kommuniziert.